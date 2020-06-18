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Ліга націй та Євро-2020: УЄФА назвала дату матчів збірної України з футболу
17 червня , 17:22 Ліга націй та Євро-2020: УЄФА назвала дату матчів збірної України з футболу
Софія Кулай
Ретро дня: Чигринський відмовився виходити на заміну, і після цього всі посміялися з Гвардіоли
17 червня , 17:14 Ретро дня: Чигринський відмовився виходити на заміну, і після цього всі посміялися з Гвардіоли
Юрій Семенюк
Нереалізований пенальті Франа Соля у матчі з "Минаєм", який буде снитися йому у жахах: відео
17 червня , 14:45 Нереалізований пенальті Франа Соля у матчі з "Минаєм", який буде снитися йому у жахах: відео
Юрій Семенюк