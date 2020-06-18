Вінгер національно збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру у складі багаторазового володаря Кубка Італії "Наполі". Сторони ведуть перемовини.

Наполі зацікавлений у послугах українця, пише видання AreaNapoli.

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Італійський виклик

Футбольні агенти Марко де Марчі і Томас Соломон вже ведуть переговори з керівництвом неаполітанців.

Переїзд Циганкова у Серію А залежатиме від форварда "Наполі" Хосе Марії Кальєхона. Якщо іспанець вирішить покинути клуб, то неаполітанці активніше боротимуться за 22-річного українського таланта.

Рік тому Циганков потрапив у око тренерському штабу "Наполі". Тепер вони знову розглядають варіант із українцем.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"

У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).

За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.

Влітку 2016 року дебютував у національні збірній України.

У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 22 матчі, в яких відзначився 9 голами та 6 асистами.

Досягнення "Наполі": головне

Італійський клуб є дворазовим переможцем чемпіонату Італії (1986/87, 1989/90). П'ять разів ставав володарем Кубка Італії.

На європейській арені "Наполі" має одне вагоме досягнення – перемога в Кубку УЄФА 1988/89 (тепер Ліга Європи).

Клуб є однією із найсильніших команд Італії і четвертою командою країни за кількістю вболівальників.