Лідер "Динамо" Циганков може поповнити склад італійського гранда
Вінгер національно збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру у складі багаторазового володаря Кубка Італії "Наполі". Сторони ведуть перемовини.
Наполі зацікавлений у послугах українця, пише видання AreaNapoli.
Читайте також "Динамо" вийшло у фінал Кубка України, здолавши "Минай" у феєричному матчі: відео
Італійський виклик
Футбольні агенти Марко де Марчі і Томас Соломон вже ведуть переговори з керівництвом неаполітанців.
Переїзд Циганкова у Серію А залежатиме від форварда "Наполі" Хосе Марії Кальєхона. Якщо іспанець вирішить покинути клуб, то неаполітанці активніше боротимуться за 22-річного українського таланта.
Рік тому Циганков потрапив у око тренерському штабу "Наполі". Тепер вони знову розглядають варіант із українцем.
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національні збірній України.
- У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 22 матчі, в яких відзначився 9 голами та 6 асистами.
Досягнення "Наполі": головне
Італійський клуб є дворазовим переможцем чемпіонату Італії (1986/87, 1989/90). П'ять разів ставав володарем Кубка Італії.
На європейській арені "Наполі" має одне вагоме досягнення – перемога в Кубку УЄФА 1988/89 (тепер Ліга Європи).
Клуб є однією із найсильніших команд Італії і четвертою командою країни за кількістю вболівальників.