Футболіст донецького "Шахтаря" Ісмаїлі зазнав прикрої травми на тренуванні. У легіонера пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна.

Неприємну інформацію підтвердив офіційний сайт донецького клубу. Бразилець пройшов медобстеження.

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Травма Ісмаїлі

За його підсумками у Ісмаїлі діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

На гравця чекає операція. У гру бразилець зможе повернутися приблизно через пів року.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв 21 матч в УПЛ, в яких забив два м'ячі і зробив 5 результативних передач.

Додамо, що недавно "Шахтар" продовжив оренду лівого захисника Едуарда Соболя в "Брюгге" на сезон 2020/21.

Зараз донецький клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці, у їх активі 65 очків. Найближчим суперником є луганська "Зоря", яка поступається донеччанам 16 пунктами.

У 26 турі "Шахтар" зіграє із "Колосом".

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