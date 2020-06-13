Лідер "Шахтаря" не допоможе клубу здобути золоті медалі чемпіонату
Футболіст донецького "Шахтаря" Ісмаїлі зазнав прикрої травми на тренуванні. У легіонера пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна.
Неприємну інформацію підтвердив офіційний сайт донецького клубу. Бразилець пройшов медобстеження.
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Травма Ісмаїлі
За його підсумками у Ісмаїлі діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.
На гравця чекає операція. У гру бразилець зможе повернутися приблизно через пів року.
У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв 21 матч в УПЛ, в яких забив два м'ячі і зробив 5 результативних передач.
Додамо, що недавно "Шахтар" продовжив оренду лівого захисника Едуарда Соболя в "Брюгге" на сезон 2020/21.
- Зараз донецький клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці, у їх активі 65 очків. Найближчим суперником є луганська "Зоря", яка поступається донеччанам 16 пунктами.
- У 26 турі "Шахтар" зіграє із "Колосом".
Ісмаїлі в "Шахтарі": головне
- У лютого 2013 року Ісмаїлі офіційно став гравцем "Шахтаря". Через сезон став гравцем основної команди.
- Із донеччанами п'ять разів ставав чемпіоном України.
- Чотири рази ставав володарем кубка України та ще тричі Суперкубка України.