Лідер "Шахтаря" Тайсон має пропозиції від грандів Європи

Лідер донецького "Шахтаря" бразилець Тайсон має пропозиції від європейських топ-клубів. Ймовірно, що Тайсон не поспішатиме повертатися грати у Бразилію.

Президент бразильського "Інтернасьонала" Марсело Медейрос прокоментував ймовірне повернення Тайсона, інформує revistacolorada.com.br.

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"Інтернасьонал" відкритий для Тайсона

32-річний Тайсон вже декілька разів натякав, що хоче повернутися в "Інтернасьоналі" у 2021 році. Його контракт з "Шахтарем" розрахований до 30 червня 2021 року.

Президент "Інтернасьонала" заявив, що нещодавно розмовляв з Тайсоном. Футболіста чекають у Бразилії.

"Він кумир уболівальників, і у нього є дуже сильна ідентичність з клубом", – сказав Марсело Медейрос.

За його словами, бразилець має пропозиції від топ-клубів Європи. Втім, Марсело не назвав потенційних покупців.

У нього є варіанти з впливовими клубами з Європи, які також зацікавлені у його послугах. Хай там як, "Інтернасьонал" завжди буде відкритий для нього,

– заявив Медейрос.

За інформацією ЗМІ, "Інтернасьонал" хотів придбати Тайсона взимку. Також у 2019 році на Тайсона претендувала італійська "Рома".

Проте "Шахтар" вимагав від італійського клубу надто велику суму.

Наприкінці 2019 року Тайсон вдався до демаршу. Бразилець не хотів залишатися у донецькому клубі .