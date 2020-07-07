Бельгійський "Андерлехт" дуже близький до підписання українського лівого захисника "Зорі" Богдана Михайличенка.

Бельгійський клуб намагається прискорити переговори з луганчанами про перехід. Команда вже почала підготовку до нового сезону і хоче, щоб українець скоріше приєднався до них, повідомляє La Dernière Heure.

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Існує ймовірність, що матч 29 туру УПЛ проти "Олександрії" (2:2) був останнім для Михайличенка в складі луганського клубу.

Кар'єра Михайличенка

23-річний футболіст став повноцінним гравцем "Зорі" влітку 2019 року, перейшовши з київського "Динамо". Перехід відбувся у рамках трансферу Олександра Караваєва у київський клуб.

У сезоні 2019/2020 Богдан став одним з лідерів "Зорі". У його активі 3 голи та 4 результативні передачі у 30 матчах.

Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює його у 800 000 євро. Контракт із "Зорею" розрахований до 30 червня 2023 року.

Український слід в "Андерлехті"