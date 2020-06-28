Лідер луганської "Зорі" Євген Чеберко покине український клуб по завершенню чинного сезону. Футболіст переїде в чемпіонат Австрії.

Чеберко у новому сезоні виступатиме за австрійський ЛАСК. Про це інформує Sky Sport Austria.

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Трансфер підтвердив тренер

Головний тренер ЛАСКа Валер'єн Ісмаель підтвердив, що трансфер захисника "Зорі" Євгена Чеберка практично вирішено.

"За Чеберком ми стежили декілька місяців. Раді, що нам вдалося переконати його. У нього величезний потенціал", – сказав Ісмаель.

За словами тренера, Чеберку залишилося лише пройти медогляд в австрійському клубі.

Чеберко дістанеться ЛАСКу майже даром

ЛАСК викупить контракт українця за 300 тисяч євро. При цьому спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює 22-річного футболіста у 900 тисяч євро.

Повідомлялося, що у "Зорі" стався серйозний конфлікт інтересів і багато футболістів можуть покинути команду за вкрай низькі суми.

На рахунку Чеберка 2 результативні передачі у 29 матчах сезону. Контракт Євгена із "Зорею" чинний до кінця 2020 року.

ЛАСК після 29 турів йде третім у верхній шістці чемпіонату Австрії. Ця позиція дозволяє зіграти у кваліфікації Ліги Європи.