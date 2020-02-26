Лідер "Баварії" Левандовський вибув на тривалий термін через травму

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський вибув на тривалий термін. Лідер мюнхенців травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Челсі".

У "Баварії" повідомили, що в Левандовського травма коліна. Нападник пропустить чотири тижні.

Дивіться також: "Баварія" розгромила "Челсі" у Лізі чемпіонів: відео

Таким чином, Роберт пропустить чотири матчі "Баварії" у чемпіонаті Німеччини (проти "Хоффенхайма", "Аугсбурга", "Уніор Берліна" та "Айнтрахта), гру в Кубку Німеччини з "Шальке", та матч-відповідь у Лізі чемпіонів з "Челсі".

Окрім того, у матчі з "Челсі" травми зазнав Кінгслі Коман. На щастя для чемпіонів Німеччини, французький вінгер пропустить декілька днів.

Левандовський відзначився голом у матчі проти "Челсі" й очолив список бомбардирів у Лізі чемпіонів. В активі поляка 11 м'ячів.

Також Левандовський утримує лідерську позицію у гонці бомбардирів Бундесліги. У його активі 25 голів.

Левандовський прагнув побити рекорд легендарного Герда Мюллера, який за один сезон у чемпіонаті Німеччини забив 40 голів.

Та через травму поляку навряд чи вистачить матчів, щоб повторити досягнення Мюллера.

У цьому сезоні Левандовський зіграв за "Баварію" 33 матчі, забив 39 голів та віддав 5 результативних передач.