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Лідер бомбардирів НХЛ закинув курйозну шайбу від ковзана суперника – відео

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Леон Драйзайтль – лідер серед бомбардирів / au.sports.yahoo.com

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ зустрілись "Едмонтон Ойлерз" – "Міннесота Вайлд". Хокеїст господарів Леон Драйзайтль закинув неординарну шайбу у ворота суперника, тим самим збільшив свою перевагу у рейтингу лідерів найкращих бомбардирів ліги.

Найкращий бомбардир ліги Леон Драйзайтль закинув свою 35-у шайбу в цьому сезоні та зробив 62-у передачу.

Варто побачити: Хокеїст закинув ефектну шайбу ударом в бейсбольному стилі – відео

Свою чергову результативну шайбу хокеїст "Едмонтона Ойлерза" закинув у досить курйозному стилі. Після передачі Леона Драйзайтля шайба потрапила у ковзани суперника і відправилась у  ворота "Міннесоти". Кіпер суперників не очікував такого рикошету.

Дивіться відеоогляд поєдинку: 

Ефектна шайба не допомогла господарям перемогти. Матч "Едмонтон Ойлерз" - "Міннесота Вайлд" завершився перемогою гостей – 3:5 (2:1, 1:2, 0:2).

Цікаві факти про Леона Драйзайтля

  • Вихованець німецького клубу "Адлер Мангайм". 
  • Хокейну кар'єру розпочав 2011 року виступами за юніорську команду "Юнгадлер Мангайм" U18.
  • У 2019 році Леон став першим гравцем "Ойлерс" з сезону 1987/88, який закинув 50 шайб.
  • Встановив абсолютний рекорд серед німецьких хокеїстів набравши 105 очок у регулярній першості НХЛ та став шостим гравцем "нафтовиків", який перетнув позначку у сто очок.
  • З 2014 року залучається до лав збірної Німеччини.
  • У складі збірної Європи у 2019 році брав участь у Кубку світу, став срібним призером змагань.
  • У 2019 році взяв участь у матчі усіх зірок НХЛ.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту NHL Спорт Хокей
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