Лідер бомбардирів НХЛ закинув курйозну шайбу від ковзана суперника – відео

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ зустрілись "Едмонтон Ойлерз" – "Міннесота Вайлд". Хокеїст господарів Леон Драйзайтль закинув неординарну шайбу у ворота суперника, тим самим збільшив свою перевагу у рейтингу лідерів найкращих бомбардирів ліги.

Найкращий бомбардир ліги Леон Драйзайтль закинув свою 35-у шайбу в цьому сезоні та зробив 62-у передачу. Варто побачити: Хокеїст закинув ефектну шайбу ударом в бейсбольному стилі – відео Свою чергову результативну шайбу хокеїст "Едмонтона Ойлерза" закинув у досить курйозному стилі. Після передачі Леона Драйзайтля шайба потрапила у ковзани суперника і відправилась у ворота "Міннесоти". Кіпер суперників не очікував такого рикошету. Дивіться відеоогляд поєдинку: Ефектна шайба не допомогла господарям перемогти. Матч "Едмонтон Ойлерз" - "Міннесота Вайлд" завершився перемогою гостей – 3:5 (2:1, 1:2, 0:2). Цікаві факти про Леона Драйзайтля Вихованець німецького клубу "Адлер Мангайм".

Хокейну кар'єру розпочав 2011 року виступами за юніорську команду "Юнгадлер Мангайм" U18.

У 2019 році Леон став першим гравцем "Ойлерс" з сезону 1987/88, який закинув 50 шайб.

Встановив абсолютний рекорд серед німецьких хокеїстів набравши 105 очок у регулярній першості НХЛ та став шостим гравцем "нафтовиків", який перетнув позначку у сто очок.

З 2014 року залучається до лав збірної Німеччини.

У складі збірної Європи у 2019 році брав участь у Кубку світу, став срібним призером змагань.

У 2019 році взяв участь у матчі усіх зірок НХЛ.