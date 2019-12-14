Лідер чемпіонату України призначив нового тренера після сенсаційної відставки
Український фахівець Юрій Бакалов став головним тренером львівського "Руху".
Угода з 53-річним тренером розрахована до кінця поточного сезону з можливістю продовження угоди, повідомляє офіційний сайт клубу.
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До слова, 53-річний фахівець очолював "Львів" з літа по весну минулого року. Під керівництвом Бакалова "леви" посіли шосте місце в чемпіонаті України за підсумками минулого сезону.
Раніше "Рух" оголосив про відхід Леоніда Кучука з поста головного тренера команди. Білорус очолював львів'ян з лютого цього року, під його керівництвом "Рух" виграв 18 матчів з 32.
На сьогоднішній день львівський клуб лідирує в Першій лізі з 39 очками після 19 турів. У наступному турі, який відбудеться в березні, "Рух" під керівництвом нового тренера зіграє проти "Агробізнесу".