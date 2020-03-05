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Лідер "Динамо" через травму вибув на тривалий термін

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Карлос де Пена / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст "Динамо" Карлос де Пена зазнав травми у матчі 21 туру чемпіонату України проти "Колосу". Гравець не дограв поєдинок і був замінений на 52-й хвилині.

Наступного дня після гри уругваєць пройшов поглиблене обстеження, яке виявило у нього пошкодження м’язу задньої поверхні стегна.

Як інформує сайт "Динамо", відновлення Карлоса займе від 10 до 14 днів.

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Зазначимо, що в нинішньому сезоні де Пена провів за "Динамо" в усіх турнірах 27 матчів, в яких забив 5 м’ячів.

Карлос приєднався до киян у квітні 2019 року. Контракт футболіста розрахований до кінця 2021 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Динамо Спорт Футбол
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