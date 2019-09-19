Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння

Трансферна вартість лідера київського "Динамо" Віктора Циганкова після останнього оновлення на авторитетному порталі Transfermarkt становить 20 млн євро.

Водночас, найдорожчий футболіст сьогоднішнього суперника київського "Динамо", шведського "Мальме", коштує 1,5 млн євро, повідомляє "Команда №1".

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Загальна вартість всіх гравців "Динамо" становить 97,8 млн євро, що в п'ять разів перевищує аналогічний показник у майбутніх суперників.



Порівняння вартості футболістів "Динамо" та "Мальме"

Здається, що фаворит очевидний, але у футболі не все вирішують гроші.

Зустріч "Динамо" та "Мальме" відбудеться 19 вересня на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 20:00.

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