Лідер "Динамо" кардинально змінив імідж: фото

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко на полі виділявся не лише технікою, але й зачіскою. У гравця було довге волосся. Тепер з цим покінчено.

Микола Шапаренко виклав в Instagram фото нової зачіски. Довгого волосся у футболіста більше немає. Тепер у гравця коротка стрижка.

Така різка зміна іміджу не залишилася поза увагою. Під фотографією – чимало коментарів, у тому числі партнерів Шапаренка по "Динамо".

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А ось так Микола Шаперенко виглядав до цього