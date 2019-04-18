Лідер "Динамо" кардинально змінив імідж: фото
Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко на полі виділявся не лише технікою, але й зачіскою. У гравця було довге волосся. Тепер з цим покінчено.
Микола Шапаренко виклав в Instagram фото нової зачіски. Довгого волосся у футболіста більше немає. Тепер у гравця коротка стрижка.
Така різка зміна іміджу не залишилася поза увагою. Під фотографією – чимало коментарів, у тому числі партнерів Шапаренка по "Динамо".
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А ось так Микола Шаперенко виглядав до цього
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