Лідер "Динамо" отримав небезпечну травму у матчі з "Карпатами"

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Беньямін Вербіч травмувався
Беньямін Вербіч травмувався / Ю. Юр'єв

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербіч отримав пошкодження коліна в матчі з "Карпатами" в першому турі УПЛ.

За інформацією "Динамоманія", футболіста турбувало праве коліно, через що він і не вийшов на другий тайм і був замінений на Карлоса Де Пену.

Огляд матчу: "Динамо" перемогло на виїзді "Карпати" завдяки автоголу та голу з пенальті: відео

Як відомо раніше, Вербіч також отримав травму на зборі, і це був його лише другий матч після відновлення.

Після матчу FootballHub сфотографував словенця який роздавав автографи з перебінтованим правим коліном. Сам він зазначив в коментарі того ж джерела, що грав з болем з 25-ї хвилини поєдинку.

"Динамо" обіграло "Карпати" з рахунком 2:0, почавши чемпіонат України з перемоги. Матч 2-го туру кияни проведуть на виїзді проти "Львова" в суботу, 3 серпня.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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