Лідер "Динамо" отримав сувору дискваліфікацію, "Шахтар" оштрафували на круглу суму

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Лідер "Динамо" отримав сувору дискваліфікацію
Лідер "Динамо" отримав сувору дискваліфікацію / facebook.com/pg/fcdynamoua

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ визначив покарання для деяких клубів та гравців за підсумками 5-го туру чемпіонату України з футболу.

Футболіст "Динамо" Беньямін Вербич та гравець "Олімпіка" Дмитро Гришко відсторонені на два матчі кожний за вилучення в поєдинку 5-го туру Прем’єр-ліги між цими командами. Команди розійшлися миром 1:1.

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Таким чином Вербич пропустить матч проти "Зорі" та "Десни". Гришко не зіграє з "Шахтарем" та "Маріуполем".

Також "Динамо" та "Шахтар" зобов’язані внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 тисяч гривень кожний за неналежну поведінку вболівальників на матчі за Суперкубок України між цими командами.

Українську Прем’єр-лігу оштрафовано на 100 тисяч гривень за неналежну організацію цього поєдинку.

Як відомо, "Динамо" виграло Суперкубок України з рахунком 2:1. У свою чергу "Шахтар" лідирує у чемпіонаті України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Олімпік Шахтар УПЛ Суперкубок України
Джерело: УАФ
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