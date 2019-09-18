Лідер "Динамо" пропустить матч проти "Мальме" у Лізі Європи

Центральний оборонець київського "Динамо" не зіграє у 1-у турі Ліги Європи проти "Мальме". Команди зустрінуться 19-го вересня у Києві.

Футболіст київського клубу відбуватиме дискваліфікацію через перебір жовтих карток у попередньому сезоні Ліги Європи.

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Швидше за все, замість Бурди у стартовому складі "Динамо" вийде Артем Шабанов, який у цьому сезоні зіграв тільки в одній грі.

Також гру пропустить Міккель Дуелунд, який все ще відновлюється після травми.

Поєдинок проти "Мальме" вкрай важливий для гравців "Динамо". Через погані результати президент киян Ігор Суркіс готовий оштрафувати футболістів , якщо вони не переможуть шведів.

Матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" відбудеться у четвер, 19-го вересня. Початок гри о 19:55. Результат матчу та відео голів читайте на сайті Спорт24.