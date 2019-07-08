Лідер "Динамо" травмувався у контрольному поєдинку з "Олімпіакосом"

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Беньямін Вербіч травмувався
Беньямін Вербіч травмувався / Twitter

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербіч отримав травму в першому таймі контрольного матчу з "Олімпіакосом".

Вербіч підсковзнувся і після консультації з лікарями був замінений на Карлоса де Пену.

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До слова, контрольний поєдинко "Динамо" – "Олімпіакос" завершився з рахунком 1:1. За київський клуб відзначився Фран Соль з пенальті.

Раніше Беньямін Вербіч через травму гомілкостопа пропустив кінцівку минулого сезону. Хавбек отримав травму в матчі УПЛ проти "Шахтаря" (0:0), після чого йому була зроблена операція в Мюнхені.

На зборах в Австрії "Динамо" провело вже три зустрічі – зіграло внічию з "Ботошанею" (1:1), і з рахунком 3:0 розгромило "Ваккер".

Новий сезон "Динамо" розпочне 28 липня, коли в Одесі розіграє Суперкубок України проти "Шахтаря".

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Теги: Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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