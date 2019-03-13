Лідер "Динамо" Вербіч не зіграє проти "Челсі" у Лізі Європи

Київське "Динамо" зазнало втрату перед матчем проти "Челсі" у Лізі Європи. Киянам у цій грі не допоможе лідер команди Беньямін Вербіч.

Якщо перший матч проти "Челсі" у Лондоні Вербіч пропустив через дискваліфікацію, то на матч у Києві він не вийде через хворобу. Про це вінгер "біло-синіх" повідомив на своїх сторінках у Facebook та Instagram.

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"Дорогі вболівальники, на жаль, я повинен сказати вам, що я не зіграю завтра. В останні дні у мене була ангіна і висока температура, я зробив все, аби завтра допомогти команді. Але все одно мені здоров'я не дає зіграти. Завтра я буду сидіти на трибуні та підтримувати нашу команду. Сподіваюся побачити там завтра і всіх вас", йдеться в повідомленні Беньяміна Вербіча.

"Динамо" програло перший матч "Челсі" 3:0. У четвер, 14 березня, команди зіграють на переповненому НСК "Олімпійський" матч-відповідь. Початок зустрічі о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.