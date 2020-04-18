Лідер "Динамо" відверто зізнався, чи думає про трансфер у "Шахтар"

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко поділився своїми планами на найближче майбутнє.

Миколенко заявив, що не зміг би перейти в стан головного суперника команди, донецького "Шахтаря".

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Ким бачу себе через 5 років? У мене контракт з Динамо якраз закінчується через 5 років. Поки бачу себе в цьому клубі. Інше і обговорювати не хочу. Ще в академії підтримував "Барселону", дивився "Ель Класіко". Зараз не можу назвати якийсь певний клуб, за який вболіваю.



Чи міг би перейти в "Шахтар"? Думаю, ні. Навіть у голові такий варіант не розглядав. Київський клуб взяв мене в 11 років і виховав,

– розповів Миколенко в ефірі Instagram УАФ.

Тransfermarkt оцінює Миколенка у 9 мільйонів євро. Його контракт з київським клубом розрахований до літа 2023 року.

У поточному сезоні футболіст зіграв за "Динамо" 33 матчі. У його активі 3 голи і 6 результативних передач.

Нещодавно з'явилася інформація, що лівим захисником Динамо цікавляться клуби з топ-чемпіонатів. Зокрема, мова йшла про інтерес "Наполі", "Вест Хема" та "Марселя" – називали навіть суму в 15 млн фунтів.

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