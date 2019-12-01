Лідер "Динамо" зазнав прикрої травми в чемпіонаті України

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Віталій Миколенко / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст "Динамо" Віталій Миколенко не зміг відіграти повний матч чемпіонату України проти "Олімпіка". Оборонець був замінений у першому таймі.

Під час одного з ігрових моментів Миколенко зазнав ушкодження. Ймовірно, у Віталія надрив задньої поверхні стегна.

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Точний діагноз Миколенка поки не відомий. На 28 хвилині Миколенка замінив польський оборонець Томаш Кендзьора. Віталій покидав поле у супроводі лікарів "Динамо".

Для Віталія матч з "Олімпіком" був 22-м у сезоні за київський клуб. На його рахунку 2 голи та 6 результативних передач.

Миколенко третій травмований оборонець

Окрім Миколенка, наразі київський клуб не може розраховувати на захисників Микиту Бурду та Дениса Попова.

Бурда у жовтні був прооперований і не зможе зіграти у 2019 році. У "Динамо" заявили, що відновлення Микити йде за планом.

Щодо Дениса Попова, то в центрбека діагностовано м'язове ушкодження. Очікувалося, що Денис пропустить до десяти днів. Проте відновлення Попова затягнулося.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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