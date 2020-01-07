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Лідер київської команди переніс операцію і не зіграє в єврокубках

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Кейсі Шепард / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 7 січня, віце-чемпіон України "Київ-Баскет" проведе третій поєдинок на другому груповому етапі – в Латвії з "Вентспілсом".

Однак київській команді не допоможе її лідер – американський розігруючий Кейсі Шепард.

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За інформацією basket-planet.com, баскетболістові зробили операцію з видалення апендициту. Напад стався після суботнього матчу Кубка України в "Миколаєві". Нагадаємо, "Київ-Баскет" обіграв "Миколаїв" і вийшов до "Фіналу чотирьох".

Так що Шепард не зіграє у матчі проти "Вентспілса". Точні терміни повернення американця поки невідомі. У складі української команди Кейсі набирає в середньому 15,3 очка за 27 хвилин у грі. 

Після вояжу в Латвію кияни зіграють в Суперлізі з "Миколаєвом" (10 січня) і "Дніпром" (16 січня), а потім нідерландським "Зволле" (22 січня) в Кубку Європи.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол БК Київ-Баскет
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