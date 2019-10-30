Лідер клубу українця отримав моторошну травму у матчі НБА: відео

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Маямі – Атланта результат
Маямі – Атланта результат / Фото з відкритих джерел

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти". На жаль, "Хоукс" знову програли, цього разу "Маямі" – 97:112.

В цьому матчі "Атланта" втратила свого лідера. Трей Янг отримав розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба правої ноги.

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Гравець підвернув ногу під час проходу до кільця, після чого одразу залишив майданчик за допомогою одноклубників і пішов у роздягальню.

Рентген не виявив серйозного пошкодження. Згідно з повідомленням The Athletic, Янг пропустить близько 2 тижнів, однак точні терміни відновлення стануть відомі після МРТ-обстеження.

Сам Лень набрав за 18 хвилин гри всього 4 очки. Також він зробив 4 підбирання, 2 передачі та 4 блок-шота.

Маямі – Атланта відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень NBA
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