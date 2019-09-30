Лідер "Ліверпуля" міг опинитися в українському клубі кілька років тому

4 Читать новость на русском
Садіо Мане
Садіо Мане / Фото з відкритих джерел

Сенегальський захисник "Дніпра-1" Папа Гуйє пропонував селекціонерам харківського "Металіста" підписати свого співвітчизника Садіо Мане, який нині грає за "Ліверпуль".

Про це Гуйє розповів в інтерв'ю для Youtube-каналу "Бомбардир".

Читайте також: ФК "Львів" у надрезультативному матчі здолав "Дніпро-1", Гуйє отримав вилучення: відео

Мане – мій великий друг. Коли грали в збірній, я пропонував Краснікову забрати його. Мане тоді був у "Зальцбурзі". Я говорив: "У нас є молодий футболіст, який взагалі вау. Його треба забрати". Але Мане не хотів в Україну. Він хотів грати в Європі. Його агент не хотів, щоб Мане переходив в Україну. Але Красніков хотів запросити його в "Металіст".

У мене є його номер, але зараз не можу вже місяці чотири з ним зв'язатися. Ми з ним більше спілкувалися, коли він грав у "Саутгемптоні". У нього був конфлікт з Куманом, він хотів йти, навіть не бажав тренуватися. Ми з ним часто спілкувалися, я говорив, щоб він заспокоївся, і продовжував працювати,
– сказав Гуйє.

До слова, Садіо Мане виступає за "Ліверпуль" з 2016 року. У нинішньому сезоні сенегалець зіграв 7 матчів в чемпіонаті Англії, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

Папа Гуйє перебрався в СК "Дніпро-1" в літнє трансферне вікно з львівських "Карпат". У поточному сезоні на його рахунку 4 матчі в УПЛ, в яких він відзначився 1 жовтою і 1 червоною карткою.

 

blog_ava
Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
сьогодні
173833
Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смерть Еміліано Сала: ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця
сьогодні 19:06 Смерть Еміліано Сала: ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця
413
Скандал з професійним боксом в Україні: федерація намагається ліквідувати, боксери – проти
сьогодні 15:21 Скандал з професійним боксом в Україні: федерація намагається ліквідувати, боксери – проти
580
"Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
сьогодні 00:04 "Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
1025
Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
29 вересня 18:27 Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
5102
Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
29 вересня 20:52 Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
7569
Новини
Більше новин
Залиште відгук