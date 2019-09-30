Лідер "Ліверпуля" міг опинитися в українському клубі кілька років тому

Сенегальський захисник "Дніпра-1" Папа Гуйє пропонував селекціонерам харківського "Металіста" підписати свого співвітчизника Садіо Мане, який нині грає за "Ліверпуль".

Про це Гуйє розповів в інтерв'ю для Youtube-каналу "Бомбардир".

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Мане – мій великий друг. Коли грали в збірній, я пропонував Краснікову забрати його. Мане тоді був у "Зальцбурзі". Я говорив: "У нас є молодий футболіст, який взагалі вау. Його треба забрати". Але Мане не хотів в Україну. Він хотів грати в Європі. Його агент не хотів, щоб Мане переходив в Україну. Але Красніков хотів запросити його в "Металіст".



У мене є його номер, але зараз не можу вже місяці чотири з ним зв'язатися. Ми з ним більше спілкувалися, коли він грав у "Саутгемптоні". У нього був конфлікт з Куманом, він хотів йти, навіть не бажав тренуватися. Ми з ним часто спілкувалися, я говорив, щоб він заспокоївся, і продовжував працювати,

– сказав Гуйє.

До слова, Садіо Мане виступає за "Ліверпуль" з 2016 року. У нинішньому сезоні сенегалець зіграв 7 матчів в чемпіонаті Англії, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

Папа Гуйє перебрався в СК "Дніпро-1" в літнє трансферне вікно з львівських "Карпат". У поточному сезоні на його рахунку 4 матчі в УПЛ, в яких він відзначився 1 жовтою і 1 червоною карткою.