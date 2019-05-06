Лідер "Ліверпуля" не зіграє проти "Барселони" у півфіналі Ліги чемпіонів

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Салах не зіграє проти "Барселони"
Салах не зіграє проти "Барселони" / twitter Liverpool FC

Англійський "Ліверпуль" зазнав значної втрати перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги чемпіонів проти іспанської "Барселони". Команді не допоможе нападник Мохамед Салах.

Гравець отримав травму у матчі чемпіонату Англії проти "Ньюкасла". В одному з епізодів Салах зіштовхнувся з голкіпером "сорок" Мартіном Дубравкою та отримав удар в голову. Поле футболіст покидав на ношах.

До слова: Ліверпуль – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Варто зазначити, що у матчі проти "Барселони" не зіграє ще один нападник "мерсисайдців" – Роберто Фірміно.

Матч "Ліверпуль" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів ФК Барселона
Джерело: 24 канал
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