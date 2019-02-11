Лідер "Олімпіакоса" травмувався перед матчем Ліги Європи з "Динамо"

Півзахисник "Олімпіакоса" Костас Фортуніс отримав травму під час матчу чемпіонату Греції з ПАОКом.

На 73 хвилині гри Фортуніс не зміг продовжити гру через травму гомілки, отриманої в ігровому епізоді. Лікарі кілька хвилин надавали йому допомогу, але охолоджуюча рідина не допомогла і через болі гравець був змушений покинути поле.

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Очікується, що незабаром Костас пройде додаткове медобстеження, щоб визначити ступінь важкості пошкодження, повідомляє видання Sport.gr.

Фортуніс в 18 матчах забив 7 м'ячів і віддав 4 гольові передачі в чемпіонаті.

Київське "Динамо" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з грецьким "Олімпіакосом". Перший поєдинок в Афінах пройде вже 14 лютого.

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