Лідер Red Bull пов'язав себе довгостроковим контрактом з австрійською командою

Лідер Red Bull Racing Макс Ферстаппен продовжив контакт з австрійською командою. Сторони продовжили контракт до кінця сезону 2023 року.

Чинний контракт нідерландця закінчувався у кінці 2020 року, через що ходили чутки про можливий перехід Макса у Mercedes або Ferrari. Однак сьогодні було оголошено про продовження контракту.

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Pushing to the MAX to 2023 @Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! #YesBoys — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 7 января 2020 г.

Я дуже радий продовжити співпрацю з командою. У Red Bull повірили в мене і дали можливість дебютувати у Формулі-1 – я дуже вдячний за це. З роками відносини з командою ставали все міцніше, і мені дуже приємно працювати з людьми, яких переповнює пристрасть до перегонів і прагнення досягати результатів на трасі.



За останні 12 місяців після приходу Honda ми домоглися прогресу, що надає мені мотивацію і впевненість в тому, що ми можемо перемагати разом. Я поважаю те, як Red Bull і Honda працюють разом – кожна зі сторін робить максимум, щоб домогтися успіху. Я хочу перемагати з Red Bull, і наша мета – разом боротися за титул,

– цитує Макса Ферстаппена formula1.com.

Минулий сезон Макс Ферстаппен завершив на третьому місці в чемпіонаті пілотів.

Нідерландець випередив двох пілотів італійської команди Ferrari – Шарля Леклера та Себастьяна Феттеля.

У Кубку конструкторів Red Bull посів третю сходинку, програвши боротьбу Mercedes та Ferrari.