Лідер "Шахтаря" Ісмаїлі заявив про бажання перейти в інший чемпіонат

Лівий захисник та один з лідерів донецького "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі заявив, що має амбіції пограти у більш сильному та конкурентному чемпіонаті.

Наразі все буде помітно з того, що відбуватиметься у трансферне вікно, розповів бразилець у коментарі португальському виданню Record.

До слова: Захисник "Шахтаря" офіційно перейшов у польський "Лех"

У лютому виповнилося вже 7 років, як я у "Шахтарі". Звісно, у мене є абміції пограти у більш сильному та конкурентному чемпіонаті,

– розповів Ісмаїлі.

Він також підкреслив, що провів три роки, виступаючи у Португалії, і був щасливим там. Втім у нього ще є чинний контракт з "гірниками".

Крім того, захисник прокоментував інтерес лондонського "Арсеналу" до свого конкурента по позиції Миколи Матвієнка.

"Матвієнко дуже талановитий молодий гравець, він сильний технічно і фізично. У нього є все, щоб грати у топ-чемпіонатах", – переконаний бразилець.

Ісмаїлі у "Шахтарі": коротко

Бразильський захисник Ісмаїлі приєднався до "гірників" у лютому 2013 року. Тоді "Шахтар" віддав за нього 4 мільйони євро португальській "Бразі".

За цей час він став справжнім лідером донецького клубу. У поточному сезоні Ісмаїлі провів 16 матчів у Чемпіонаті України та ще 6 у Лізі Чемпіонів. Загалом він двічі відзначився у внутрішньому чемпіонаті протягом сезону.