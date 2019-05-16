Лідер "Шахтаря" може повернутися до матчу проти "Динамо"

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Марлос близький до повернення на поле.

Марлос через проблеми з паховими кільцями не грав в УПЛ з 3 квітня, однак гравець має шанс повернутися до матчу чемпіонату України з "Динамо".

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Коли повернуся на поле? Я вже почав тренуватися. Працюю багато, тому все буде добре. Чи зіграю в матчі з "Динамо"? Подивимося,
– цитує Марлоса офіційний сайт ТК "Футбол 1/2".

У нинішньому сезоні 30-річний Марлос провів 24 матчі за донецький клуб, відзначившись 10 голами і 3 результативними передачами.

"Шахтар" очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 9 очок. Також "гірники" вибороли Кубок України у сезоні 2018/19, перемігши у фіналі "Інгулець"

Матч "Шахтаря" і "Динамо" в рамках 30 туру УПЛ відбудеться 22 травня на ОСК "Металіст". Початок – о 19.30. 

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Динамо УПЛ
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