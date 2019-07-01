Лідер "Шахтаря" покине клуб після Копа Америка, – журналіст

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон найближчим часом може перейти в бразильський "Інтернасьонал".

Про це стало відомо бразильському журналісту Фаріду Жермано, який повідомив про інсайд у власному Twitter-акаунті.

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"Інтернасьонал" має намір оголосити про перехід Тайсона після Кубка Америки, який завершиться 7 липня.

Сума трансферу невідома, однак, клуб планує використовувати тільки свої кошти на здійснення цього переходу, без залучення сторонніх інвесторів.

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року. До складу харківського клубу гравець перейшов в 2010 році саме з "Інтернасьонала".

У минулому сезоні Тайсон провів у складі донецького клубу 35 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 15 результативних передач.

У поточному чемпіонаті Бразилії "Інтернасьонал" займає 4 місце – за підсумками 9 турів на його рахунку 16 набраних очок.

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