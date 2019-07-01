Лідер "Шахтаря" покине клуб після Копа Америка, – журналіст

323 Читать новость на русском
Тайсон покине "Шахтар"
Тайсон покине "Шахтар" / ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон найближчим часом може перейти в бразильський "Інтернасьонал".

Про це стало відомо бразильському журналісту Фаріду Жермано, який повідомив про інсайд у власному Twitter-акаунті.

Читайте також: "Шахтар" виграв другий поспіль матч на чолі з Каштру: відео

"Інтернасьонал" має намір оголосити про перехід Тайсона після Кубка Америки, який завершиться 7 липня.

Сума трансферу невідома, однак, клуб планує використовувати тільки свої кошти на здійснення цього переходу, без залучення сторонніх інвесторів.

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року. До складу харківського клубу гравець перейшов в 2010 році саме з "Інтернасьонала".

У минулому сезоні Тайсон провів у складі донецького клубу 35 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 15 результативних передач.

У поточному чемпіонаті Бразилії "Інтернасьонал" займає 4 місце – за підсумками 9 турів на його рахунку 16 набраних очок.

Читайте також: Захисник "Шахтаря" Бондаренко відправився в оренду в португальський клуб

blog_ava
В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
сьогодні
13423
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кличко в компанії легенд "Баварії" відвідав допрем'єрний показ фільму про Крооса: фото та відео
сьогодні 14:59 Кличко в компанії легенд "Баварії" відвідав допрем'єрний показ фільму про Крооса: фото та відео
335
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 червня 17:23 Трансфери команд УПЛ: онлайн
4409
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 14:09 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1956
КАН: Єгипет знову переміг завдяки Салаху, Нігерія сенсаційно програла Мадагаскару (відео)
сьогодні 10:43 КАН: Єгипет знову переміг завдяки Салаху, Нігерія сенсаційно програла Мадагаскару (відео)
412
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
30 червня 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
18272
Новини
Більше новин
Залиште відгук