Лідер "Шахтаря" порушив карантин і вийшов на пікнік: фото

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко не захотів відсиджуватися вдома під час карантину.

Футболіст разом з сім'єю вирішив влаштувати пікнік. Фото з відпочинку на природі опублікувала в своєму Instagram дружина Тараса Маргарита.

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Примітно, що на одному зі знімків Степаненко знаходиться в оточенні чотирьох дітей, хоча у Тараса і Маргарити тільки три сина. Тому не виключено, що на природі також могли знаходитися друзі або родичі футболіста.

Тарас Степаненко наразі відновлюється після операції на коліні. Гравець займається за індивідуальною програмою. Очікується, що він повністю відновиться після пошкодження через 4-6 тижнів.

Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 485 випадків зараження коронавірусом , з яких 14 летальні . Вдалося одужати 6 людям. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни, які можуть зберегти здоров'я та життя.

Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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