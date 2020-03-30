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Лідер "Шахтаря" порушив карантин і вийшов на пікнік: фото

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Тарас Степаненко / ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко не захотів відсиджуватися вдома під час карантину.

Футболіст разом з сім'єю вирішив влаштувати пікнік. Фото з відпочинку на природі опублікувала в своєму Instagram дружина Тараса Маргарита.

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Примітно, що на одному зі знімків Степаненко знаходиться в оточенні чотирьох дітей, хоча у Тараса і Маргарити тільки три сина. Тому не виключено, що на природі також могли знаходитися друзі або родичі футболіста.

  • Тарас Степаненко наразі відновлюється після операції на коліні. Гравець займається за індивідуальною програмою. Очікується, що він повністю відновиться після пошкодження через 4-6 тижнів.
  • Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 485 випадків зараження коронавірусом, з яких 14 летальні. Вдалося одужати 6 людям. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни, які можуть зберегти здоров'я та життя.

КоронавірусПравила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Спорт Футбол Шахтар
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