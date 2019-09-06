Лідер "Шахтаря" розповів, чому відмовився виступати за збірну України

Лівий захисник донецького "Шахтаря" Ісмаілі отримував пропозицію прийняти українське громадянство та виступати за збірну України. Однак він відмовився від цього.

Про запрошення від Андрія Шевченка

Знаю Андрія Шевченка. Ми знайомилися. Мені зробили пропозицію, щоб інтегруватися в національну збірну України. Дуже зрадів цьому виклику, адже я міг захищати кольори країни, яка мене так добре прийняла.

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Плюс пропозиція надійшла від такої людини, як Шевченко. Я завжди стежив за "Міланом", коли він грав там. Для мене він був кумиром. І пропозиція від нього викликало у мене велику радість.

Чому відмовив

Але в таких ситуаціях потрібно багато всього обміркувати. Я спілкувався зі своєю сім'єю. Також я вірю, що в Україні є молоді гравці, які можуть виконувати цю роботу. У них є всі якості, щоб виступати за збірну України. Тому я прийняв краще рішення для мене – відкинути пропозицію. Але навіть якщо б я його прийняв, то був би не менш щасливий.

Про мовний бар'єр

Це питання також викликав у мене сумніви. Я і справді не говорю російською та українською мовами. Хлопці, які перебувають тут багато років, уже прекрасно знають, про що йде мова. Звичайно, вони не говорять ідеально, але точно розуміють більше, ніж я. Мені з цим складніше.

Якби я взявся за мову, то вивчив би. Це не так суперскладно. Але в "Шахтарі" величезна кількість гравців, які говорять зі мною однією мовою. Всі тренери, з якими я працював, говорили на португальській. Плюс є перекладач. Тому у мене не було поштовху, щоб почати вчитися.

Марлос і Мораес до "Шахтаря" грали в інших командах. Можливо, там у них був більше акцент на вивченні мови. Це питання виходу із зони свого комфорту.