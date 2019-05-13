Лідер "Шахтаря" та збірної України повернувся до тренувань

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтар"

Лідер півзахисту донецького "Шахтаря" Марлос відновлюється після операції. Гравець "оранжево-чорних" у понеділок, 13 травня, більшу частину часу працював у загальній групі.

Однак невідомо, чи Марлос зіграє у фіналі Кубка України. Натомість гравець може бути готовий до матчів збірної України, які відбудуться на "Арені Львів" 7 та 10 червня. Суперникам "синьо-жовтих" виступлять збірні Сербії та Люксембургу відповідно.

До слова: Ярмоленко відновився від травми і тренується з командою, – тренер "Вест Хема"

 

Поки ж "Шахтар" зіграє проти "Інгульця" у фіналі Кубка України. Матч відбудеться 15 травня на "Славутич-Арені". Початок о 21:00.

Вже у неділю, 19 травня, "Шахтар" на цьому ж стадіоні зіграє проти луганської "Зорі" матч чемпіонату України.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 канал
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