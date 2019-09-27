Лідер "Шахтаря" та збірної України взимку може перейти в АПЛ

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко взимку може перейти в чемпіонат Англії. У послугах гравця зацікавлений "Крістал Пелас".

Англійський клуб ще влітку намагався підписати Степаненка за 8 мільйонів фунтів, однак отримав відмову. Та "Крістал Пелас" вирішив ще раз повторити спробу взимку, повідомляє The Sun.

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За даними англійських журналістів, керівництво "Крістал Пелас" отримало повідомлення, що "Шахтар" готовий відпустити 30-річного півзахисника.

Тарас Степаненко виступає за "Шахтар" з 2010 року. За цей час він зіграв за "гірників" 284 матчі, забивши 19 голів. Ще 53 матчі гравець провів за збірну України. Контракт з донецьким "Шахтарем" діє до літа 2022 року.

Щодо "Крістал Пелас", то команда поки йде на 12-у місці в АПЛ. Наступний матч команда зіграє вдома проти "Норвіча", після чого на "орлів" очікує дві гри проти команд з українцями у складі – 5 жовтня проти "Вест Хема" Ярмоленка на виїзді та 19 жовтня вдома проти "Манчестер Сіті" Зінченка.