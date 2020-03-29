Лідер "Шахтаря" взяв участь у челенджі Усика: відео

Футболіст "Шахтаря" Тарас Степаненко взяв участь у челенджі непереможного українського боксера Олександра Усика. Тарас продемонстрував відмінну координацію, хоча зовсім недавно переніс операцію.

Днями Усик запустив челендж, запропонувавши фанатам не нудьгувати під час карантину, а перевірити свою спритність.

Боксер закликав людей, яким не байдужий спорт, жонглювати м'ячами, ловити монети тощо.

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Упродовж тижня боксер публікував у своєму інстаграмі відео, які йому надсилали підписника.

Челендж прийняв гравець "Шахтаря" Тарас Степаненко. У своєму інстаграмі Тарас опублікував відео, як жонглює м'ячами.

При цьому Тарас стояв тільки на одній нозі.

Відео за участю Степаненка



Слід зазначити, що менше, аніж місяць тому Степаненко переніс операцію через травму меніска.

Процес відновлення лідера "Шахтаря" та збірної України займе близько місяця.

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