Лідер "Шальке" втратив статус капітана через "Баварію"

Воротар "Шальке" Александр Нюбель позбавлений капітанської пов'язки після того, як було оголошено про його трансфер у "Баварію". Нюбель безкоштовно перейде у "Баварію" після закінчення сезону-2019/20.

Новим капітаном гельзенкірхенців призначений 26-річний іспанець Омар Маскарель.

Це цікаво: Топ-10 футболістів, у яких закінчується контракт – вони стануть безкоштовними

Головний тренер "Шальке" Девід Вагнер розповів, що заздалегідь домовився з воротарем, що той передасть капітанську пов'язку через перехід у "Баварію".

Ми домовилися, Нюбель віддасть капітанську пов'язку. Омар Маскарель – наш новий капітан,

– заявив Вагнер.

4 грудня "Баварія" оголосила, що після закінчення нинішнього сезону Нюбель приєднається до мюнхенського клубу на правах вільного агента.

Нюбель уклав з "Баварією" контракт терміном на п'ять років.

У цьому сезоні Александр відіграв за "Шальке" 17 матчів. Його трансферна ціна за даними Transfermarkt складає 16 мільйонів євро.

Нюбель став другим поспіль гравцем "Шальке", який перейшов у "Баварію" безкоштовно. У 2018 році мюнхенський клуб переманив Леона Горецку.