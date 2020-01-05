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Лідер "Шальке" втратив статус капітана через "Баварію"

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Александр Нюбель / Getty Images

Воротар "Шальке" Александр Нюбель позбавлений капітанської пов'язки після того, як було оголошено про його трансфер у "Баварію". Нюбель безкоштовно перейде у "Баварію" після закінчення сезону-2019/20.

Новим капітаном гельзенкірхенців призначений 26-річний іспанець Омар Маскарель.

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Головний тренер "Шальке" Девід Вагнер розповів, що заздалегідь домовився з воротарем, що той передасть капітанську пов'язку через перехід у "Баварію".

Ми домовилися, Нюбель віддасть капітанську пов'язку. Омар Маскарель – наш новий капітан,
– заявив Вагнер.

4 грудня "Баварія" оголосила, що після закінчення нинішнього сезону Нюбель приєднається до мюнхенського клубу на правах вільного агента.

Нюбель уклав з "Баварією" контракт терміном на п'ять років.

У цьому сезоні Александр відіграв за "Шальке" 17 матчів. Його трансферна ціна за даними Transfermarkt складає 16 мільйонів євро.

Нюбель став другим поспіль гравцем "Шальке", який перейшов у "Баварію" безкоштовно. У 2018 році мюнхенський клуб переманив Леона Горецку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шальке Баварія
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