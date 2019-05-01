Лідер "Тоттенхема" зазнав моторошної травми і ледь не втратив свідомість на полі: фото

Лідер лондонського "Тоттенхема" Ян Вертонген зазнав моторошної травми у півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти амстердамського "Аяксу".

У середині першого тайму після подачі у штрафний "Аяксу" бельгійський оборонець зіткнувся з партнером по команді Тобі Алдервейрелдом та воротарем нідерландців Андре Онана.

Читайте також: Ключовий футболіст може покинути "Динамо" влітку

Унаслідок зіткнення Вертонген зазнав розсічення носа й не відразу зміг продовжити гру. Медичний штаб "шпор" надав бельгійцю допомогу й той, змінивши футболку, вирішив продовжити гру.

Однак через деякий час Вертонген попросив заміну. Арбітр призупинив гру і Ян невпевнено попрямував до лави запасних.



Фото: Twitter

Через деякий час оборонець важко тримався на ногах і ледь не впав. Його вчасно підтримали члени клубу й не дозволили впасти.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram