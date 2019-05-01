Лідер "Тоттенхема" зазнав моторошної травми і ледь не втратив свідомість на полі: фото

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Ян Вертонген
Ян Вертонген / twitter.com

Лідер лондонського "Тоттенхема" Ян Вертонген зазнав моторошної травми у півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти амстердамського "Аяксу".

У середині першого тайму після подачі у штрафний "Аяксу" бельгійський оборонець зіткнувся з партнером по команді Тобі Алдервейрелдом та воротарем нідерландців Андре Онана.

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Унаслідок зіткнення Вертонген зазнав розсічення носа й не відразу зміг продовжити гру. Медичний штаб "шпор" надав бельгійцю допомогу й той, змінивши футболку, вирішив продовжити гру.

Однак через деякий час Вертонген попросив заміну. Арбітр призупинив гру і Ян невпевнено попрямував до лави запасних.


Фото: Twitter

Через деякий час оборонець важко тримався на ногах і ледь не впав. Його вчасно підтримали члени клубу й не дозволили впасти.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Новини Спорту Тоттенхем
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