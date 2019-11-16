Лідер УХЛ "Кременчук" без проблем розібрався з "Білим Барсом" в матчі чемпіонату

У суботу, 16 листопада, хокейний клуб "Кременчук" на власному майданчику приймав білоцерківський "Білий Барс". Лідер УПЛ не мав особливих проблем з гостями, впевнено вигравши цю гру.

Кременчук – Білий Барс 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Матч кременчужани почали з закинутої шайби в меншості від Єгора Серанова, відразу показавши гостям, що в сьогоднішньому матчі очки вони втрачати не мають наміру. І хоч "барси" дуже активно провели першу двадцятихвилинку, попутно атакуючи ворота В'ячеслава Новицького, однак до кінця періоду пропустили ще раз – другою шайбою в матчі відзначився Олександр Бойових.

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Могли білоцерківці відіграватися, проте шайба, яку у володіння "городян" в польоті відправив Ярослав Панченко, була закинута в той момент, коли ігровий снаряд був вище воріт В'ячеслава Новицького. А це означає, що в такому випадку гол не буде зарахований.

У другій двадцятихвилинці ворота обох голкіперів залишилися сухими і жоден з клубів не зміг змінити рахунок на табло. Не дивлячись на це, команди провели період на швидкостях і з великою кількістю небезпечних гольових моментів, проте, положення рятували грамотна робота в захисті та хороша гра воротарів.

У заключному відрізку зустрічі "городяни" впевнено вирішили збільшити свою перевагу, повністю заволодівши ситуацією на майданчику. Таким чином, до кінця третього періоду в воротах Кирила Кучера по разу відзначилися Олександр Пукс і Дмитро Созонов, остаточно знявши питання про переможця матчу.

Підсумок матчу 4:0 на користь кременчужан, шатаут на рахунку В'ячеслава Новицького і «Кременчук» з 41 балом продовжує лідирувати в турнірній таблиці.