Лідер УХЛ легко переміг "Білий Барс" на виїзді

Хокейний клуб "Кременчук" продовжує свою переможну ходу в чемпіонаті. Цього разу на виїзді був обіграних "Білий Барс"

Першими рахунок у матчі відкрили гості. Шайбою в воротах "Білого Барса" відзначився Владислав Грицкіх. Однак вже на восьмій хвилині білоцерківці зрівняли рахунок зусиллями Володимира Алексюка.

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Близько десяти хвилин рахунок на табло залишався незмінним, але Давид Григорян реалізував гольовий момент, і відправив шайбу у ворота господарів льоду. Перша двадцятихвилинка закінчилася з рахунком 1:2.

Перші 10 хвилин другого періоду пройшли без влучних кидків зі сторони обох команд. На 12 хвилині Іван Савченко закинув шайбу в ворота білоцерківців. А через 5 хвилин і Гліб Варава реалізував вихід віч-на-віч. По закінченню другого періоду рахунок на табло вже був 1:4 на користь "містян".

Заключна двадцятихвилинка стартувала з гола Микити Кисельова. Після чого головний тренер "барсів" замінив голкіпера — замість Кирила Кучера місце у воротах зайняв Микита Пеленський.

До кінця матчу рахунок на табло не змінився. Поєдинок завершився з рахунком 1:5 на користь "Кременчука". Поки що команда йде без поразок в чемпіонаті.

Білий Барс — Кременчук 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)