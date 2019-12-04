Лідер українського чемпіонату може припинити існування через фінансові проблеми

Головний тренер тернопільської "Ниви", яка виступає в Другій лізі, Василь Малик розповів про вкрай скрутне становище клубу.

В кінці листопада гравцям і персоналу виплатили зарплату тільки за серпень.

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"Чутки про наше непросте фінансове становище не безпідставні. В кінці листопада отримали зарплату тільки за серпень. Що буде далі – невідомо. Збори намітили на двадцяті числа січня", – сказав Малик в коментарі Footboom.

Але якщо ситуація не зміниться в кращу сторону, не знайдуться ще спонсори, пошуками яких зайняті наші керівники, боюся, "Ниви" не буде. По правді кажучи, не хотілося б втрачати такий колектив.

Нагадаємо, на зимову перерву "Нива" Т пішла лідером групи А Другої ліги, після 20 турів випереджаючи "Полісся" на два очки.