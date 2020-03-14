Лідер захисту "Динамо" відновився після важкої травми і зіграв перший матч

У рамках 23-го туру чемпіонату України серед команд U-21 молодіжна команда "Динамо" розписала нічию з "Ворсклою".

24-річний захисник Микита Бурда зіграв за "Динамо" U-21 в цьому поєдинку. Бурда вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі, замінивши Забарного. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

До слова "Львів" та "Карпати" знову зіграли внічию у дербі: 2 нереалізовані пенальті та вилучення – відео

Бурда травмував коліно у вересні минулого року, після чого переніс операцію в Барселоні і пройшов тривалий період відновлення.

Всього в нинішньому сезоні Микита встиг взяти участь в 10 матчах "Динамо" і забити єдиний гол.

Перша команда "Динамо", в свою чергу, 15 березня прийме "Десну". Початок – о 17:00 за київським часом.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.