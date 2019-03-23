Лідер збірної України через травму не зіграє проти Люксембурга у відборі на Євро-2020

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Марлос покинув розташування збірної України
Марлос покинув розташування збірної України / Фото з відкритих джерел

Атакуючий півзахисник збірної України Марлос не зіграє у другому матчі відбору Євро-2020 проти Люксембургу через рецидив старої травми.

Марлос у грі з Португалією провів на полі 67 хвилин, проте вже залишив розташування національної команди і відправився з деякими делегатами ФФУ до Києва на медобстеження.

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Таким чином, футболіст не допоможе Україні у виїзному поєдинку проти Люксембургe. Решта 24 футболіста вже прибули в Люксембург і розташувалися в готелі.

Поєдинок Люксембург – Україна відбудеться 25 березня. Початок о 21:45 за київським часом.

Спорт 24 писав, що підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0, що можна вважати позитивним результатом для нашої команди.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 Канал
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