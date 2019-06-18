Лідер збірної України після феєричного сезону відправився відпочивати в Москву

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Олександр Зінченко відвідав Москву
Олександр Зінченко відвідав Москву / ФК "Манчестер Сіті"

Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко після завершення успішного сезону відправився в Росію.

Футболіст був помічений біля стадіону "Лужники" в Москві, де він фотографувався з усіма бажаючими.

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Зінченко засвітився в Москві / Фото: instagram.com/ibragim.05dag/

Як повідомляє FootBoom, в Москві проживає його мама і вітчим. Так склалися обставини, що шлюб батьків футболіста давно розпався. Рідний батько Зінченка залишився в Радомишлі, а мама вийшла заміж за наставника дитячої команди "Моноліту" Віктора Карпета. Незабаром Карпет з дружиною Іриною переїхали в Москву, де і проживають зараз (вітчим, до слова, продовжує працювати тренером).

Нагадаємо, в період з 2015-го по 2016 роки Зінченко виступав за "Уфу". З російського клубу він перейшов в англійський "Манчестер Сіті".

Нещодавно Зінченко опублікував перше спільне фото з журналісткою ТК "Футбол 1/2" Владою Седан. Про їхні стосунки вперше стало відомо після того, як гравець національної збірної України поцілував журналістку в прямому ефірі після перемоги над Сербією (5:0).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Зінченко
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