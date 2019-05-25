Лідер збірної України прокоментував несподівану перемогу над США

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Георгій Цітаішвілі
Георгій Цітаішвілі / Фото з відкритих джерел

Вінгер київського "Динамо" і збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі поділився враженнями після стартового матчу чемпіонату світу, в якому "синьожовті" здолали США (2:1).

Георгій Цітаішвілі зізнався, що збірній України вдалося побороти страх під час гри і показати свою гру.

Огляд матчу проти США: Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20

Збірна США не здивувала. Я очікував більшого від них. Ми думали, що вони дуже сильні, через це, можливо, не вдався нам початок гри. Десь боялися, десь переживали. Перша гра, все-таки. Потім побачили, що вони не такі вже й сильні, і почали грати в футбол,
– сказав Цітаішвілі після гри.

Українці займають 2 місце в турнірній таблиці групи D. Лідирує Нігерія, яка 24 травня забила Катару чотири м'ячі.

У понеділок, 27 травня, підопічні Петракова зустрінуться саме з Катаром.

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Теги: Спорт Футбол
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