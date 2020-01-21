Лідер збірної України пропустить ще три тижні через травму

Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко заліковує травму привідного м'яза стегна, отриману в грудні.

Головний тренер "молотобійців" Девід Мойєс розповів про терміни повернення гравця в загальну групу.

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"Ймовірно, Ярмоленко буде поза загальної групи ще три тижні", – додав шотландський фахівець.

У грудні минулого року повідомлялося, що Ярмоленко травмував привідний м'яз стегна. Останній раз Андрій виходив на поле 14 грудня о матчі 17-го туру АПЛ проти "Саутгемптона" (1:0).

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 15 поєдинків за "Вест Хем" в АПЛ, забивши три голи і зробивши одну результативну передачу.

"Вест Хем" йде на 16-му місці турнірної таблиці АПЛ, від зони вильоту "молотобойців" відокремлює одне очко. Наступний матч команда Мойєса проведе 22 січня на виїзді проти "Лестера".