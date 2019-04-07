Лідер збірної України ризикує пропустити матчі із Сербією та Люксембургом

262 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / PA

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, швидше за все, більше не зіграє у цьому сезоні й пропустить матчі національної команди.

У жовтні 2018 року в першому таймі матчу з "Тоттенхемом" Ярмоленко невдало став на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах.

Читайте також: Травма Зінченка: Гвардіола зробив заяву про повернення українця

За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля. У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона. Після цього Ярмоленко відновлюється і вже пропустив два поєдинки збірної України в рамках відбору до Євро-2020.

Головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні заявив, що Ярмоленку не варто поспішати з поверненням і краще зосередитися на наступному сезоні.

Ярмоленко працює дуже добре, у нього немає болю. Але йому ще рано грати, поки ми не закінчимо сезон. Не думаю, що вийти на поле вже в цьому сезоні буде гарною ідеєю для нього. Було б краще провести хорошу передсезонну підготовку. Він повинен бути спокійним і чекати наступного сезону, старанно працюючи, і ми побачимо гравця, якого ми купили, тому що він дуже хороший футболіст,
– цитує Пеллегріні ВВС.

Таким чином, Ярмоленко ризикує не зіграти за збірну України в матчах проти Сербії та Люксембургу, які відбудуться на початку червня.

Поки Ярмоленко відновлюється від травми він потрапив до антирейтингу. Разом з Євгеном Коноплянкою Андрій потрапив у список головних розчарувань серед футболістів, які подавали великі надії вирости у зірок світового футболу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
В Україні можуть відбутися дострокові президентські вибори: експерт назвав причину
сьогодні
23751
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Вест Хем Андрій Ярмоленко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Африканський боксер нокаутував екс-суперника Кличка, поляк "виніс" росіянина Чудінова: відео
сьогодні 13:06 Африканський боксер нокаутував екс-суперника Кличка, поляк "виніс" росіянина Чудінова: відео
1169
"Барселона" у більшості перемогла "Атлетіко": відео
сьогодні 12:09 "Барселона" у більшості перемогла "Атлетіко": відео
314
Конор МакГрегор: історія успіху
6 квітня 18:30 Конор МакГрегор: історія успіху
Олена Кандяк 212
"Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
6 квітня 16:04 "Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
154
"Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
6 квітня 10:06 "Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
290
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук