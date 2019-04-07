Лідер збірної України ризикує пропустити матчі із Сербією та Люксембургом

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, швидше за все, більше не зіграє у цьому сезоні й пропустить матчі національної команди.

У жовтні 2018 року в першому таймі матчу з "Тоттенхемом" Ярмоленко невдало став на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах.

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За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля . У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона . Після цього Ярмоленко відновлюється і вже пропустив два поєдинки збірної України в рамках відбору до Євро-2020.

Головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні заявив, що Ярмоленку не варто поспішати з поверненням і краще зосередитися на наступному сезоні.

Ярмоленко працює дуже добре, у нього немає болю. Але йому ще рано грати, поки ми не закінчимо сезон. Не думаю, що вийти на поле вже в цьому сезоні буде гарною ідеєю для нього. Було б краще провести хорошу передсезонну підготовку. Він повинен бути спокійним і чекати наступного сезону, старанно працюючи, і ми побачимо гравця, якого ми купили, тому що він дуже хороший футболіст,

– цитує Пеллегріні ВВС.

Таким чином, Ярмоленко ризикує не зіграти за збірну України в матчах проти Сербії та Люксембургу, які відбудуться на початку червня.

Поки Ярмоленко відновлюється від травми він потрапив до антирейтингу. Разом з Євгеном Коноплянкою Андрій потрапив у список головних розчарувань серед футболістів, які подавали великі надії вирости у зірок світового футболу.

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