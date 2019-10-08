Лідер збірної України розповів про плани на найважливіші матчі відбору на Євро-2020
Футболіст збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчів відбору на Євро-2020 з Литвою і Португалією.
Зінченко серйозно налаштований на матчі проти Литви та Португалії.
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Коли приїжджаєш у збірну, емоції завжди позитивні. У всіх піднесений настрій,всі сумують один за одним. У нас підібрався згуртований колектив. Ми сюди приїжджаємо не жартувати, а виконувати поставлені цілі. Всі ми розуміємо відповідальність майбутніх матчів. Думаю, кожен уболівальник побачить це на полі,
– сказав Зінченко в ефірі ТК "Футбол 1".
Українська збірна посідає перше місце в групі B, маючи відрив від найближчого переслідувача, команди Португалії, 5 очок.
11 жовтня збірна України проведе матч відбору на Євро-2020 проти Литви в Харкові. А вже 14 жовтня команда Андрія Шевченка битиметься в Києві з португальцями.
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