Лідер збірної України сенсаційно не потрапила до складу команди на наступний сезон

Лідер збірної України з біатлону Олена Підгрушна не ввійшла до складу збірної України на сезон 2020/21.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив порталу Xsport, що Підгрушна разом з Юлією Джимою буде тренуватися під керівництвом словенського фахівця Уроша Велепца.

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Раніше стало відомо про те, що Юрай Санітра очолив і жіночу збірну України з біатлону. Тепер же стали відомі склади збірної України на наступний сезон.

Чоловіки А: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Жінки А: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Юлія Журавок, Катерина Бех.

Чоловіки Б: Андрій Доценко, Артем Тищенко, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Роман Боровик.

Жінки Б: Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова, Ганна Кривонос, Яна Бондар, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко.

Також з командою Б буде тренуватися Ірина Варвинець, яка повертається після народження дитини.

Зазначимо, що Анастасія Меркушина не увійшла ні до складу А, ні до складу Б жіночої збірної України. Вона, разом з молодшою ​​сестрою Олександрою, буде працювати з чоловічою збірною Б під керівництвом свого батька.

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