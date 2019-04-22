Лідер збірної України встигає відновитися до важливих матчів кваліфікації Євро-2020

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Марлос
Марлос / GETTY IMAGES

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Марлос встигає відновитися до наступних матчів національної команди в рамках кваліфікації до Євро-2020.

Марлос, який переніс операцію на пахових кільцях, вже щосили займається в тренажерному залі, повідомляє Zbirna.com.

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За інформацією джерела, його реабілітація йде з випередженням графіка. Передбачається, що приблизно через два тижні український бразилець приступить до тренувань.

Якщо все піде за планом, то він встигне зіграти в поточному чемпіонаті УПЛ. Відтак, він встигне набрати необхідну форму перед відбірковими поєдинками ЧЄ-2020 з Сербією і Люксембургом, які відбудуться у Львові 7 і 10 червня. Квитки на ці матчі вже надійшли у продаж.

Після двох турів збірна України очолює турнірну таблицю. Команда Андрія Шевченка зіграли внічию з Португалію та перемогла Люксембург. Таким чином, в активі українців чотири очки.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Новини Спорту
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