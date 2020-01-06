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Лідер збірної України з біатлону Підручний пропустить гонку етапу Кубка світу: названо причину

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Дмитро Підручний / prosportua.com

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний не допоможе збірній України у спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

Лідеру збірної України дали додаткові три дні вихідних. Таке рішення прийняв старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра, повідомляє UA:БІАТЛОН. Причина цілком святкова – у Дмитра Підручного народився син.

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У понеділок, 6 січня, біатлоніст відправився додому в Тернопіль і повернеться до розташування команди у п’ятницю, 10 січня. Четвертий етап Кубка світу в Оберхофі стартує 9 січня. Таким чином, Підручний пропустить спринтерську гонку четвертого етапу Кубка світу в німецькому Оберхофі.

Питання щодо участі лідера збірної в естафеті буде вирішено після повернення. Натомість, Санітра запевнив, що розраховує на участь Дмитра у масстарті.

Детальніше про новий біатлонний сезон читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Дмитро Підручний
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