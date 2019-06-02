Лідер збірної України з футболу не допоможе у матчах із Сербією та Люксембургом

Український футболіст Андрій Ярмоленко не гратиме матчі відбору на Євро-2020 із Сербією та Люксембургом.

Про це повідомив головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

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З нами залишився тут Андрій Ярмоленко, але він не буде готуватися ні до одного, ні до іншого матчу. Він, як група підтримки для нас зараз. Він трішки бере участь у тренувальному процесі. Це в принципі більше потрібно йому, щоб він пошвидше приходив у стан після своїх травм. У Марлоса є певна програма, подивимося, як ці три-чотири дні він буде проходити цю програму і вже будемо визначатися до 7 червня, чи буде він брати участь у грі,

– сказав Шевченко.

Ярмоленко не виходив на поле з жовтня 2018 року. Тоді він отримав травму в матчі проти "Тоттенхема". Через розрив ахіллового сухожилля він пропустив весь період. В кінці квітня він приступив до тренувань в загальній групі.

Збірна України у відборі на ЧЄ-2020 у червні зіграє два поєдинки – 7 червня буде приймати у Львові Сербію, а 10 червня також у Львові зіграє проти Люксембургу.

В даний момент команда Андрія Шевченка очолює турнірну таблицю відбіркової групи, маючи в активі 4 очки після двох турів.

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