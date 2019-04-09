Лідер збірної України з футболу переніс операцію в Барселоні

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Марлос повідомив про операцію, яку він змушений був зробити.

Марлос був прооперований в Барселоні. Терміни відновлення гравця невідомі. Про це сам футболіст розповів у Instagram.

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На жаль, мені довелося перенести операцію. Вона пройшла успішно. Я 8 місяців грав з дуже сильним болем. Через це не міг викладатися на 100% і був змушений зробити операцію. Тільки близькі люди знали про біль і смуток, які викликала у мене ситуація, що склалася.

Я не міг допомогти своїм товаришам на полs так, як я цього хотів. Я обіцяю повернутися ще більш сильним, щоб допомогти Шахтарю досягти всіх цілей. Сподіваюся, я повернуся вже скоро", – написав Марлос.

Марлос вийшов у стартовому складі в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського "Динамо", але не зміг відіграти увесь матч.

У поточному сезоні Марлос провів за "Шахтар" 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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