Лідер збірної України з футболу переніс операцію в Барселоні
Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Марлос повідомив про операцію, яку він змушений був зробити.
Марлос був прооперований в Барселоні. Терміни відновлення гравця невідомі. Про це сам футболіст розповів у Instagram.
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На жаль, мені довелося перенести операцію. Вона пройшла успішно. Я 8 місяців грав з дуже сильним болем. Через це не міг викладатися на 100% і був змушений зробити операцію. Тільки близькі люди знали про біль і смуток, які викликала у мене ситуація, що склалася.
Я не міг допомогти своїм товаришам на полs так, як я цього хотів. Я обіцяю повернутися ще більш сильним, щоб допомогти Шахтарю досягти всіх цілей. Сподіваюся, я повернуся вже скоро", – написав Марлос.
Марлос вийшов у стартовому складі в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського "Динамо", але не зміг відіграти увесь матч.
У поточному сезоні Марлос провів за "Шахтар" 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.