Лідер збірної України з футболу залишився без головного тренера

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"Шальке" звільнив Доменіко Тедеско
"Шальке" звільнив Доменіко Тедеско / ФК "Шальке"

"Шальке", за який грає українець Євген Коноплянка, вирішив попрощатися з головним тренером Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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У вівторок, 12 березня, "Шальке" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Ман Сіті" (0:7) зазнав п'ятої поразки поспіль із загальним рахунком 4:21. У кожній з цих зустрічей команда пропускала не менше трьох голів. Безвиграшна серія клубу з Гельзенкірхена досягла семи матчів.

Клуб подякував Тедеско за роботу і побажав удачі в майбутньому. Виконуючим обов'язки головного тренера призначений Хуб Стівенс, який вже очолював "Шальке" з 1996-го по 2002 рік і з 2011-го по 2012 рік. Його помічником став Майк Бюскенс.

Тедеско очолив "Шальке" в червні 2017 року. У поточному сезоні гельзенкірхенці йдуть на 14 місці в Бундеслізі, лише на чотири очки відірвавшись від зони вильоту.

До слова, наступний матч "Шальке" проведе 16 березня проти "РБ Лейпциг".

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Теги: Євген Коноплянка Новини Спорту Спорт Футбол Шальке
Джерело: 24 Канал
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